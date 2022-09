Gustavo Adolfo Infante explota contra compañeras de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El periodista Gustavo Adolfo Infante tuvo un encontronazo con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega Biestro en el programa Sale el Sol, con quienes aseguró que ya no quiere trabajar y amenazó con salir del matutino.

En plena transmisión, el comunicador reclamó a sus colegas por desacreditar sus notas, además de criticar sus opiniones.

El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva, y ustedes se van directamente a la yugular, pues pónganse a trabajar, saquen sus notas. No las tienen, aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la realidad”

Dijo Infante.

Se defienden

Por otro lado, Alvarado y Vega se defendieron y afirmaron que solo emitían su opinión de manera objetiva, aunque Gustavo respondió a ello: “Aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar, pónganse a trabajar. A ver Joanna, tú no has tenido una sola exclusiva desde que estoy aquí. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayó mal, ya me cayeron mal que siempre están desacreditando mi trabajo”.

Posteriormente, Ana María comentó que no le parecía que fuera el espacio para que Gustavo hiciera ese tipo de comentarios, además de que su colega no respetaba sus opiniones.

Amenaza con irse

El conductor continuó con su forma de pensar y la discusión subió de tono, por lo que estando al aire, pidió a la empresa que lo sacaran del matutino, o bien, Vega-Biestro quedara fuera, algo que la presentadora tomó como una amenaza.

“O sea, ¿me estás amenazando al aire?, ¡wow! […] tú al aire me estás amenazando… es o tú o yo, eso es una amenaza”, dijo Joanna sorprendida tras el comentario de Infante.

#GustavoAdolfoInfante arremete contra sus compañeras de #SaleElSol. ����



"El periodista de las exclusivas" como se hace llamar, arremetió contra @vegabiestro y Ana María Alvarado al decir “Pónganse a trabajar, saquen sus notas”, demeritando sus trabajos periodísticos. pic.twitter.com/MZ80xi2FXy — Romega TV (@Romegadigitaltv) September 8, 2022

Finalmente, la acalorada discusión terminó cuando Ana María pidió que se hablara todo fuera del aire, y los presentadores mandaron a corte comercial.