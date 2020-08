Gustavo Adolfo Infante dobla las manos ante Gaby Spanic

MÉXICO.- Cuando la batalla parecía sin final entre Gustavo Adolfo Infante y Gabriela Spanic, el periodista dio su brazo a torcer para finalizar este proceso jurídico al que se estaban sometiendo.

El conductor de espectáculos ofreció una disculpa pública a la actriz, a pesar de que él había ganado la primera de las demandas interpuestas tras haber sido acusado por difamación.

Durante el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda, al que el conductor estuvo invitado, Gustavo Adolfo Infante dijo que si la protagonista de telenovelas quería era una disculpa pública, él se la ofrece sin problema alguno.

Aunque previo al esperado acto, dijo, “Le gané (la demanda) pero ella dijo que como yo había comprado a los jueces, imagínate nada más (…) lo que ella quería era que yo le ofreciera una disculpa pública, que le digas que no, que no es conflictiva y que no está loca. Entonces volteo a ver a mi abogado y me hace… Tenía razón, ahora vamos hasta el final”.

Y agregó, “Pero mira, si Gaby Spanic quiere que le diga que le ofrezco una disculpa, pues se la ofrezco aquí en tu programa y ahí muere”.

Pero no desaprovechó este espacio para mandarle un mensajero a la actriz, “Yo le digo a Gaby que si no está loca, si no es conflictiva, pues a lo mejor el loco soy yo, pero creo que sí le falta un tornillito”, esperando con esto poner fin a la querra.