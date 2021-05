Gustavo Adolfo Infante dice que Alfredo Adame necesita ir al psiquiatra

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame vuelve a estar en boca de todos, pero no sólo por haber insultado a un transeúnte en su arranque de campaña, sino por su pleito con Gustavo Adolfo Infante.

Y es que hace algunos días, el candidato a diputado de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas acusó al titular de “De Primera Mano” de aliarse con sus enemigos, Carlos Trejo y Rey Grupero, para perjudicar su carrera política.

“Desde hace tres meses y medio le han invertido casi 20 millones de pesos en televisión a denostarme, calumniarme y todo, entonces yo veo claro un complot chichimeca a lo tonto”, expresó Adame en una entrevista con Telediario.

Gustavo Adolfo decidió responder a esta acusación, sometiéndose a un polígrafo del detector de mentiras en el programa matutino “Sale el Sol”. Ahí, fue cuestionado sobre si en algún momento se iría a los golpes con el actor y aseguró que no pelearía con él, ya que considera que necesita ayuda psiquiátrica.

No. No me lo voy a aventar, te voy a decir por qué. El señor [Adame] es un paciente psiquiátrico que necesita una ayuda y si no lo matan un día de estos en la calle por tantas cosas que hace, va a acabar en la cárcel”, remató el periodista.