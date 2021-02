Gustavo Adolfo Infante despotrica contra Yuri tras revelar que tuvo Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de meses de especulaciones, Yuri finalmente confirmó que se contagió de Coivd-19 en octubre del año pasado.

La intérprete de “Maldita Primavera” no sólo sufrió los síntomas del coronavirus, sino que a consecuencia de ello, dice que ha perdido bastante cabello y además tiene severos episodios de ansiedad.

Sin embargo, esta noticia no le cayó nada bien a Gustavo Adolfo Infante, y no por preocuparse por la salud de Yuri, sino porque él había dado a conocer la noticia hace meses y fue desmentido por la veracruzana.

En su programa “De Primera Mano” el periodista se fue con todo contra Yuri, pues recordó que cuando reveló el padecimiento de la famosa, ella llegó a insultarlo e incluso le dijo que revisara mejor a sus informantes.

Mentiroso, mala onda, chiquito, chismoso, así me llamó. Yo lo supe y pedí una entrevista con Yuri y de la producción de ‘Quién es la máscara’ me dijeron que Yuri tenía coronavirus (…), Yuri no quería que se supiera y a pesar de esta respuesta chistosa. Yuri me da la razón a través de una transmisión en vivo para su iglesia”, comentó Infante.

El también conductor de “El minuto que cambió mi vida” negó que quisiera las disculpas de Yuri, pero sí despotricó contra ella por haberlo hecho quedar como un mentiroso.

“A mí que no me disculpe, no quiero las disculpas de Yuri, cosa que no me interesa. Saludos, Yuri, te respeto como artista, eres grande, pero no le mientas a la gente, pues de eso vives, de la gente y los engañas”, negó.