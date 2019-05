Gustavo Adolfo Infante contesta ataque de Frida Sofía

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que Frida Sofía atacara a Gustavo Adolfo Infante por redes sociales, el conductor le contestó mediante su programa ‘‘De Primera Mano’’.

Todo empezó hace algunos días cuando Infante presentó una nota de cómo la modelo se hizo independiente. El conductor contó que Frida siempre se mantuvo de su mamá hasta que este pasado diciembre del 2018 Alejandra decidiera ya no apoyarla económicamente.

La famosa, al ver eso, optó por utilizar sus redes sociales para contestarle en una serie de videos que subió a su historia de Instagram, donde lo insultó y aseguró que ella se mantiene sola desde hace años atrás, agregando también que el presentador sólo le hacía eso en modo de venganza por no darle una exclusiva.

Por su parte, Gustavo salió en su defensa y comentó que Frida no puede trabajar debido a que tiene una situación migratoria complicada, ya que no es ciudadana ni residente de Estados Unidos, incluso la invita a subir fotos de su supuesto trabajo.

En cuanto a los mensajes de una exclusiva el conductor mencionó lo siguiente:

‘‘Dice Frida algo que es básico, es que el me pide una exclusiva y no me la da, ¿Tu sabes a cuanta gente no le hablo y le hago propuestas de entrevista? A muchas, por Whatsapp, Messenger, Instagram, por lo que sea, a mi no me importa… Por supuesto que le he pedido que me de una entrevista desde que surgió esto, incluso antes y finalmente pues no me la ha querido dar, esa es otra realidad, aquí está todo… ¿Dónde está lo malo? A esto me dedico yo’’, platicó el presentador.

Hasta el momento la hija de la cantante no ha comentado nada al respecto.