Guionistas de “Bob’s Burgers” escribirán “Deadpool 3”

ESTADOS UNIDOS.-“Deadpool 3” es casi una realidad, pues aunque no ha sido anunciada oficialmente, ya tienen seleccionadas a las personas que escribirán el guion para la tercera entrega del antihéroe encarnado por Ryan Reynolds.

Se tratan de las hermanas Wendy y Lizzie Moluneux-Loeglin, escritoras y productoras ejecutivas del programa “Bob’s Burgers” que trabajarán de la mano con Marvel Studios para desarrollar la trama de la nueva secuela de esta exitosa franquicia para público adolescente.

Según reportó Deadline, se realizaron reuniones de escritores con el propio Ryan Reynolds, quien seleccionó a las hermanas escritoras para tomar la batuta del guion de “Deadpool 3”.

La película aún se encuentra en desarrollo temprano, pero la contratación de las hermanas Molyneux marca el primer paso importante para que la próxima película de “Deadpool” entre en producción.

Esta será la primera cinta de la saga en llegar después de la compra de Disney a la 20th Century Fox, contando con la participación del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige.

Además del regreso de Reynolds, se están trabajando muchos factores, pero las fuentes dicen que aún se espera que la película tenga una calificación R (B15 en México) como las dos entregas anteriores.

También se espera que tenga de regreso al director David Leitch, quien dirigió la segunda película, sin embargo, tendría la agenda llena para 2021 por “Insiders.

En cuanto a los Molyneuxs, son hermanas y socias escritoras, que se desempeñan como creadoras, showrunners y productoras ejecutivas de la nueva serie de Fox “The Great North”, que se estrenará en febrero de 2021 y ya ha sido renovada para una segunda temporada.

Además, Lizzie y Wendy son escritoras y productoras ejecutivas de la exitosa serie animada para adultos “Bob's Burgers”, por la que ganaron un premio Emmy en 2017 y han sido nominadas a un Emmy durante ocho años consecutivos.

En cuanto a largometrajes, recientemente adaptaron la novela “The People We Hate At The Wedding” para FilmNation y el aclamado videojuego “The Sims for Legendary”. También escribieron “Jump Street: Now For Her Pleasure” para Sony Pictures.