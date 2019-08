Guillermo del Toro ya tiene estrella en Paseo de la Fama de Hollywood

LOS ÁNGELES.- El director de cine mexicano, Guillermo del Toro, recibió este martes su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de manos de Rana Ghadban, presidenta y directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Hollywood.

Gracias a su gran labor en el mundo del séptimo arte, Del Toro tuvo la fortuna de contar con distintas personalidades para esta gran distinción, entre los que destacan Ron Perlman, protagonista de Hellboy, quien no dudó en abrazar al cineasta minutos antes de obtener el reconocimiento.

Por su parte, Lana Del Rey subió al escenario para mostrar su admiración y respeto por el director mexicano. Cabe destacar que Lana canta una versión del tema “Season of the Witch” en la próxima película de terror de Del Toro “Scary Stories to Tell in the Dark”.

A su vez, el director J. J. Abrams recordó el momento en que conoció a su colega mexicano y no dudó en calificarlo como un genio puro. “Una de las mentes más creativas de la industria y uno de los corazones más grandes”, expresó.

Mientras esto sucedía en Hollywood, por su parte, el equipo de niños mexicanos que logró obtener 8 medallas en la Olimpiada de Matemáticas celebrada en Sudáfrica agradeció al cineasta por el apoyo que les brindó para poder participar en la competencia.