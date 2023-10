Guillermo del Toro revela el 'mejor debut cinematográfico' que ha visto en los últimos 20 años

HERMOSILLO, Sonora.- El renombrado director mexicano Guillermo del Toro presentó una proyección especial de la película "Past Lives" de Celine Song ayer, alabándola como "el mejor debut cinematográfico que he visto en los últimos veinte años".

Esta declaración tiene un peso significativo, dado que del Toro es conocido por su apoyo constante a películas independientes y su capacidad para identificar futuros éxitos en los premios de la Academia.

'Past Lives' es una obra cinematográfica producida por A24, la destacada casa de producción independiente que previamente dio origen a la galardonada película ganadora del Oscar, 'Everything Everywhere All at Once'. A24 se especializa en la creación y distribución de películas y programas de televisión, y ha ganado reconocimiento por su innovación y éxito en el cine independiente, con notables ejemplos como "Euphoria".

La trama de 'Past Lives' gira en torno a Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia cuyos lazos son profundamente conmovedores, pero que se ven separados cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur. Dos décadas más tarde, se reencuentran en Nueva York para una semana crucial en la que se enfrentan a cuestiones sobre el destino, el amor y las decisiones que dan forma a una vida. La película ofrece un conmovedor romance moderno.

'Past Lives' ha sido aclamada por la crítica y mantiene una impresionante calificación del 98% en Rotten Tomatoes. La directora, Celine Song, ha recibido elogios merecidos por su destacado debut cinematográfico. La distinción otorgada por Guillermo del Toro añade un nuevo nivel de emoción en torno a esta película, que se estrenó en junio de este año. Se esperan fechas de estreno internacional.