Guillermo del Toro producirá nueva película

CIUDAD DE MÉXICO.- Issa López, directora mexicana, está preparando su siguiente película titulada: un western de hombres lobo y será producida por Guillermo del Toro.

Durante una entrevista para Entertainment Weekly, Issa López reveló como fue que se dio la cercanía y contacto con el ganador del Oscar.

‘‘Sí, tengo una película con Guillermo del Toro, quien no solo se convirtió en un campeón de esa película sino que dijo:‘¿Qué vas a hacer después? ¡Hagamos algo! ‘, dijo. No podía creerlo. Entonces, estamos preparando una película de hombre lobo, un western sobrenatural. ¡Es un hombre lobo occidental! Estoy súper emocionada. Tiene el guión, lo escribí, le encanta y nos estamos preparando para hacerlo. La cuestión es que en realidad no hay tantas películas brillantes de hombres lobo brillantes. An American Werewolf in London es el más grande. Creo que es hora de volver a ello. Se trata de volver a visitar la esencia de lo que es, que es tratar de contener a la bestia en ti. Es tan simple como eso, y creo que eso se relaciona perfectamente con la humanidad, y particularmente con el momento en que vivimos’’, señaló López.

Hasta ahora es lo único que se sabe sobre este proyecto, pero todo parece señalar que es un trabajo muy prometedor, tanto que incluso llamó la atención del director mexicano, que últimamente ha estado muy activo como productor, como fue con la cinta: Scary stories to tell in the dark.