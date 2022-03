Guillermo del Toro critica cambios en los premios Óscar 2022

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 22 de febrero se dio a conocer un cambio en la entrega de los premios Óscar, pues La Academia tomó la decisión de no presentar algunas categorías importantes en la ceremonia en vivo de este año. Al respecto, Guillermo del Toro expresó su desacuerdo con esta medida de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

El multipremiado director, actualmente nominado en la categoría de Mejor Película, expresó su descontento el pasado 28 de febrero en la gala de la Asociación de críticos de Hollywood donde aseguró que es injusto dejar de mencionar en vivo los nombres de nominados y ganadores de algunas categorías pues todos merecen ese reconocimiento.

“Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Óscar. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para el cine”, afirmó el cineasta en un video compartido por Hollywood Critics Association.