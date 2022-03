Grupo firme ensaya con ballet folklorico tijuanense 'Xochipilli'

Tijuana BC.- En enero pasado, Eduin Caz, líder y vocalista de la agrupación tijuanense compartió para el podcast “Hay que creérsela” de Cesar Neri, quien fuera su maestro en la facultad de la UABC, que estaba en sus planes integrarlos para el tour que presentarán este año.

Toda la preparatoria bailé danza folclórica, me acuerdo que entré a danza, quedé en la prepa y tenía que agarrar un curricular y me metí a danza porque estaba mi hermano ahí, entonces me gustó, yo estaba gordito y chaparrito, y sufría mucho de bullyng en ese entonces, y el ejercicio era al por mayor, exajerado, el maestro Héctor Aldana era demasiado estricto, en el hecho de exigirte pues, por eso siempre quedábamos campeones con el grupo de danza Xochipilli”