Grupo Frontera no sabía que Bad Bunny estaría en su canción hasta el día de la grabación del video

Tijuana, Baja California.- A muchos sorprendió el crossover inesperado entre Bad Bunny y Grupo Frontera, incluso la misma banda del regional mexicano aseguró que se llevaron esta misma sorpresa al enterarse de la colaboración cuando estaban grabando su video, informaron para Apple Music.

La agrupación había realizado su canción, pero fue hasta el día del video cuando su productor, Edgar Barrera, reveló la aparición del 'Conejo malo':

Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se grabó) del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: 'está bien', pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”.

Sorpresa

Sobre la reacción de los miembros dijo: “Fue una gran sorpresa, podrías estar enojado con él pero cuando ves a Benito caminar hacia ti desde su tráiler el día del video. Estábamos grabando el video y reproduciendo la canción que grabamos y es como: ‘está bien, comienza a actuar, él cantando y de repente nos dicen: ‘hey, vamos a cambiar la canción’ y nosotros de: ‘¿por qué?’ y en eso vemos a salir a Benito”.

Grupo Frontera jamás pensó que Bad Bunny cantaría con ellos: “Esto es cien por ciento real, no sabíamos que Benito estaría hasta el día del video, entonces cuando sale su parte, yo me congelé, no sabía qué hacer”.