Grupo Firme va por la tercera directo al Staples Center

Tijuana, BC.- Si algo ha logrado hasta ahora Grupo Firme, además de salvarse del Covid, es lograr éxito tras éxito en medio de esta pandemia, están imparables y ayer sumaron un nuevo sold out para su fecha del Staples Center en Los Ángeles, California, el próximo mes de agosto.

La agrupación tijuanense, liderada por Eduin Caz, junto a sus compañeros, tiene ya poco más de un mes trabajando en Estados Unidos por una gira en lugares permitidos, con entradas limitadas, pero con boletos agotados.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, los intérpretes entonaron un poco del tema “El Roto” que en la letra agradece a aquellos que han hablado mal de ellos, que preguntan por ellos, que si andan en París, una de sus canciones hasta ahora más emblemáticas.

“Que tal mis amigos, somos Grupo Firme y solamente queremos darle las gracias porque tenemos dos sold out, seis y siete de agosto y estamos bien emocionados aquí en el Staples Center, nos acaban de entregar el reconocimiento del seis y siete ya sold out.

“Y para ustedes para que no se queden en fuera, se abre una tercera fecha el ocho de agosto, compre su boleto, vamos a hacer un show único, la gente se va a divertir”, dijo Caz junto a sus compañeros desde las afueras del recinto angelino.

El septeto que estrenará el próximo 20 de abril “La Cajetosa” a través de YouTube, compartió su viaje en Little Jet también, un viaje que significaba mucho para todos ellos, por el gran esfuerzo que representa cada paso que dan en su carrera.

“Y nos querían tirar de chiquitos”, acompaña el texto a la fotografía donde aparecen todos ya en territorio Californiano donde llegaron este lunes.

Además este fin de semana también los acompañó la madre de Eduin y Johny Caz, junto a su esposa y sus dos hijos, del cual Gerardo, el mayor, subió al escenario para cantar junto a ellos.

El Staples Center es uno de los recintos más famosos de Estados Unidos, se inauguró en 1999, es casa de los Lakers, equipo de baloncesto, además de ser testigo de grandes fechas de artistas internacionales.

En San Diego estarán presentándose el 14 de agosto en el Pechanga Arena, los boletos ya están disponibles con un costo a partir de 60 dólares.