Grupo Arriesgado 'dejó solo' a Panter Bélico luego de amenazas

Tijuana, Baja California.- Grupo Arriesgado recibió diversas amenazas para que no se presentarán en Tijuana.

Estas advertencias fueron desde detonaciones a las afueras de una plaza donde se organizaba la firma de autógrafos, corona de flores en un medio de comunicación y una manta con narco mensaje.

El vocalista de Grupo Arriesgado, Arturo González o también conocido como Panter Bélico, aseguró que por si él fuera daría el concierto, pero su agrupación lo abandonó desde la prueba de sonido en Chevron por las amenazas.

Como miran estoy yo solo [...] amigos que se dicen, amigo valen v*rg* no porque no vengan, no porque dicen que yo soy muy valiente, sino porque si se dicen compañero o amigos valen v*rg*"