¡Grettell Valdez ya es suegra!... su hijo Santino tiene su primera novia

Ciudad de México.- Grettell Valdez declaró con gran emoción que su hijo Santino, producto de su relación con Patricio Borghetti, ya tiene su primera novia.

La actriz contó en entrevista para el programa Hoy que el adolescente de 12 años de edad recientemente la sorprendió dándole la noticia de que ya es suegra.

“Hace poquito me acaba de confesar que tiene novia, pero no me ha dicho… bueno sí me dijo quién es, pero no puedo decir quién es”, relató la artista.

De la misma manera, Valdez aseguró que su retoño está encantando de estrenarse como novio, además de revelar la edad en que ella comenzó a tener parejas sentimentales.

“Está muy contento y feliz, porque me encanta y me pregunta ‘¿mamá a qué edad fue tu primer novio?’, le dije ‘creo que estaba en la secundaria, como a los 12 o 13 años’”, comentó.

Finalmente, Grettell aseguró que, contrario a otras famosas, ella no es una mamá celosa e incluso hasta ayudará a su hijo a tener detalles con su primer amor.

“Yo soy la más alcahueta, soy más barco, y yo así de ‘mira’, de repente ya sabes que te regalan muchísimas cosas, y de repente (le digo) ‘eso te lo voy a guardar para que le regales a tu novia’, (pero él me dice) ‘pero dónde la voy a ver si no la puedo ver’, y yo ‘ya sé’, bueno su novia por lo menos por teléfono”, explicó.

Se espera que en breve Pato Borghetti también dé a conocer su postura sobre el primer romance de su hijo mayor, de quien siempre se ha mostrado cercano y atento a pesar de su separación de Valdez.