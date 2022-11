Grettell Valdez, orgullosa de su hijo, quien ya compuso y grabó su primera canción

Ciudad de México.- Santino, fruto del matrimonio entre Grettell Valdez y Patricio Borghetti ha sido siempre el orgullo de su famosa mamá.

La actriz exprresó que su único hijo de 14 años, sigue dando pasos fuertes en el terreno artístico.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz manifestó que su pequeño ya se convirtió en todo un hombre.

Madre orgullosa

“Es un adolescente, o sea, ya es un señor, mide 1.82, y tiene 14 (años), ¿qué te digo?, es un espectáculo de niño, está increíble, soy la mamá...”.

Debido a que hace un par de meses presumió el talento de su hijo en su primer concierto, Grettell ahora confesó que el menor ha dado un pasó importante en el terreno musical.

“Claro, le encanta la música, ya compuso una canción, de hecho ya la grabó, espero que algún día me deje sacarla, ahorita me dice que es para él. Él la compuso, pero la letra, música, arreglo, todo, voz, se metió cañón y la canción está increíble”, contó con una gran sonrisa.

Consejos de mamá artista

Al respecto de los consejos que le ha dado a Santino en cuanto al terreno profesional, Valdez comentó: “Ahorita que viva, que sea feliz, que disfrute, ya sé que lo trae en las venas, la verdad es que yo hablo como mamá, el talento lo tiene. Yo lo que quiero es que disfrute y que viva y pues el día de mañana si decide dedicarse a esto obviamente yo lo voy a apoyar y seguramente su papá también, cien por ciento, pero ahorita que sea niño, que disfrute y que lo goce”.

Por otra parte, Grettel Valdez confesó que ya dejó en el pasado el terrible momento que vivió cuando tuvo que someterse a una operación para amputar parte de su dedo pulgar para evitar el cáncer.

“Ya me dieron de alta, se quedó el tema de lo de mi dedo atrás, así que nada, no pasó nada, ya no me acuerdo”, dijo al respecto antes de retirarse del lugar.