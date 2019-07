Grettell Valdez luce su figura en Instagram

Grettell Valdez se encuentra cumpliendo hoy 43 años de edad, celebrando con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

La actriz compartió una foto en traje de baño dejando lucir su marcado abdomen a sus 43 años de edad y luciendo su rostro sin maquillaje en su rostro; impactando a los usuarios de Instagram.

“Un año más de aprendizajes, sueños y metas cumplidas, caídas que me han enseñado a levantarme y saber que no hay imposibles, momentos llenos de amor y de agradecer por tener vida, por tener a mi familia cerca y por supuesto, por tenerlos a ustedes que, a diario, aunque no nos conozcamos, me brindan mucho amor. ¡Los amo! Feliz cumpleaños a mí”, expresó Valdez.