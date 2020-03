Grettell Valdez llora porque no podrá ver a su hijo por cuarentena

Grettell Valdez compartió con sus seguidores el temor e impotencia que siente luego de enterarse que su hijo Santino deberá permanecer en cuarentena en casa de su padre, después de que Patricio Borghetti, y su esposa Odalys Ramírez, dieran positivo al coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 43 años contó al borde de las lágrimas que, debido a esta situación con el padre de su hijo, es que no podrá ver a su primogénito en los próximos 15 días.

“Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecto, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro”, relató Valdez.

“Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”, detalló.

La estrella de las telenovelas confesó sentir mucha impotencia debido a que en estos momentos debe permanecer alejada de Santino. “Es mi hijo, mi bebé, el único que tengo y en cuando me enteró lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase, pero pues en este momento él va a tener que estar en casa de papá haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocolos que se tienen que seguir”.

Por último, Grettell pidió a sus seguidores cuidarse y tomar conciencia de lo que está pasando con esta pandemia. “Crees que no va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados”.