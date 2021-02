Grettell Valdez celebra el Día de los enamorados en toples

CIUDAD DE MÉXICO.- Gretell Valdez ha estado un poco más activa en sus redes sociales de que se dio a conocer la contigencia, y ha ido compartiendo a todos sus seguidores desde sus experiencias personales, mensajes de motivación, viajes y hasta un poco de moda.

En su más reciente publicación la actriz aprovechó para celebrar el Día de San Valentín para posar en topless y dejar boquiabeirtos a todos sus fanáticos.

En la imagen se puede ver a la actriz totalmente sin ropa de la cintura para arriba, mientras a travez de un espejo ve hacia la cámara que está captando este momento.

El Amor empieza en ti Ámate #felizsanvalentin" escribió la actriz.

La imagen a superado los 27 mil 'me gusta por parte de sus fanáticos quienes no dudaron en felicitarla y hacerle llegar algunos piropors en honor a su belleza ya que no es muy común ver a la artista con tan poca ropa, definitivamente sorprendió con esta imagen.

Hay que destacar que la artista no es la primera vez que comparte mensajes en los que busca motivar a las mujer a aceptarse y amarse a ellas mismas.

Incluso hace unos meses la actriz abordó el tema de las separaciones de pareja donde generalmente la mujer se descuida física y mentalmente, algo que aclaró que no debe suceder.

Gretell comentó que es importante no descuidarse a pesar de estar viviendo una ruputura, no dejar el ejercicio o de arreglarse porque simplemente alguien ya no está, al contrario verse bien para ellas mismas.

Hasta ahora se desconoce la situación sentimental de la actriz, a pesar de las fuertes especulaciones de una supuesta separación, la artista no ha hablado nada al respecto.