Grandes estrellas en el especial navideño de la cadena ABC

Tijuana, BC.- BTS, Michael Bublé, P!nk, Ciara, Adal Lambert y Andrea Bocelli forman parte del “Disney Holiday Singalone!” que transmitirá la cadena ABC.

La temporada más brillante del año está por llegar y este especial navideño llegará el próximo 30 de noviembre.

Con este gran evento, no solo la música estará de manteles largos, sino la magia y unión familiar que reúne el entorno Disney.

Se sabe que BTS, ídolos de K-Pop, interpretarán la mágica melodía de “Santa Claus Is Coming To Town”, pero habrá otras sorpresas.

Entre los artistas que serán parte de este especial también se encuentran Chloe X Halle, Leslie Odom Jr y Katy Perry.

A este especial se suma suma “Disney on Broadway” que regresa al New Amsterdam Theatre por primera vez desde marzo.

Los miembros del elenco de Broadway de “The Lion King” y “Aladdin” se unirán a las compañías de gira norteamericanas de “Frozen”.

El grupo a capella de siete miembros de Disney Music Group, DCappella, también se une para escuchar algunos sonidos de la temporada, cantando villancicos durante todo el espectáculo y animando a los espectadores en casa a cantar.

Estas son las canciones que van a interpretar:

Andrea Bocelli – “Silent Night”

BTS – “Santa Claus Is Coming To Town”

Michael Bublé – “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Ciara – “Rockin’ Around the Christmas Tree”

Chloe x Halle – “Do You Want to Build a Snowman?”

Derek Hough and Hayley Erbert – “Hey Santa” and “Jingle Bells”

Julianne Hough – “Whistle While You Work” and “Let It Snow”

Adam Lambert – “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Leslie Odom Jr. – “What’s This?”

Katy Perry – “I’ll Be Home for Christmas” and “Cozy Little Christmas”

P!NK – “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)”

Kerry Washington – “Joy to the World”