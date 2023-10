Gracias por ser la luz de mi oscuridad: Santa Fe Klan

Tijuana BC.- El cantante Santa Fe Klan, se quejaba no hace mucho, de que la madre de su hijo Luka no le permitia verlo.

Esta tarde compartió una fotografía del pequeño donde aparece junto con él y un conmovedor mensaje de padre a hijo.

La gente habla lo que quiere sin saber nada hijo porque son libres de opinar pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu ama ni en lo que dicen de tu apá somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera... Yo tengo 10 años trabajando haciendo música desde que mi papá me compro mi primer micrófono y conocí el hip hop en mi barrio mis papás me enseñaron que la familia siempre es primero por eso me canse de la pobreza y salí ala calle a cumplir mi sueño para sacar adelante ami familia haciendo lo que me gusta”

Escribió en el mensaje.

Sin falta de amor

Recordó que a veces ni siquiera tenía para comer, pero lo que nunca faltó fue el amor y la unión de una familia bonita y una casa hecha con el esfuerzo de su papá.

“Gracias a dios y a los fans hoy no nos falta nada mi niñooooo!!! Tenemos salud, felicidad ,amor, comida ,una casa, una familia muy grande y muchos juguetesssss para jugar muchooo”, puntualizó.

El intérprete de “Así soy” le hizo saber a Luka que tiene a la mejor mamá, que lo cuida y lo alimenta todos los días.

“Y tienes atu papá que anda de un lado a otro trabajando no importa que no coma bien que no duerma bien pero estoy cumpliendo mi sueño Porque todavía no soy lo que quiero ser

“Cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo son mis mejores días cuando estamos juntos eres lo más valioso que tengo Gracias por ser la luz de mi oscuridad mi Niño te amo por siempre Luka”, finalizó