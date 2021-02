“Gracias por creer en mi”, dice The Weeknd tras el Super Bowl 2021

ESTADOS UNIDOS.- The Weeknd se convirtió en el artista que ofreció el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021. A pesar de las críticas y las opiniones divididas que generó en redes sociales, el cantante canadiense se mostró feliz por el trabajo logrado.

A través de su cuenta de Instagram Abel Makkonen agradeció a los organizadores y a la NFL por "creer en mí para traer una nueva visión del espectáculo del medio tiempo".

"Sigo emocionado por anoche. No pude dejar de sonreír durante toda la actuación. gracias @pepsi @NFL @RocNation por creer en mí para traer una nueva visión del espectáculo del medio tiempo. Lo hicimos!!, escribió.

La publicación de The Weeknd obtuvo más de un millón de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. También amigos y colegas del medio felicitaron al cantente de "I Feel it Coming".

La decisión de no invitar a más cantantes

El estadio Raymond James recibió el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021 con The Weeknd, cantante canadiense que interpretó siete canciones en poco menos de quince minutos de presentación.

Contrario a los rumores que circularon los días previos, al músico no lo acompañaron invitados especiales. Los temas que entonó fueron "Starboy", "The Hills", "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears", "Earned It" y "Blinding Lights". En cada tema la escenografía se fue modificando, en momentos con un constante trabajo de cámaras en la producción.