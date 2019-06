'Gracias a los que ya me mataron': Arturo Peniche

Arturo Peniche retomó su cuenta de Instagram desde la Clínica Londres, lugar donde se encuentra hospitalizado desde el pasado martes, para dar más detalles de su estado de salud.

Visiblemente mejorado, el actor comenzó su relato expresando con una gran sonrisa: “muchas gracias a todos los que ya me mataron”, posteriormente, agregó: “gracias a los que han hablado bien o mal en esta situación con información equivocada o no equivocada”.

Sobre su estado de salud, detalló: “el caso es que me dio una tifoidea con una bacteria y me debilitó mucho, me provocó mucha nausea, mucho vómito, mucha diarrea”.

Finalmente, Peniche agradeció las muestras de cariño de todas las personas que se han preocupado por su salud y alertó a los espectadores con respecto a que la bacteria que ingresó a su cuerpo lo hizo por la boca cuando viajaba en moto, por lo que invitó a usar tapabocas en este tipo de transporte.