Graban serie en Hermosillo durante la pandemia

HERMOSILLO.- La pandemia no fue impedimento para Brandon Widener, quien sacó provecho de la cuarentena para terminar un proyecto que pronto podrá llegar a las pantallas.

Se trata de “InmiGreat”, una serie antológica donde el artista estadounidense contará historias inspiradoras de inmigrantes en Estados Unidos.

El piloto se grabó en Hermosillo el pasado mes de diciembre.

Foto: Julián Ortega.

Y para su episodio piloto que presentará a distintas cadenas televisivas y plataformas de streaming, no pudo existir mejor escenario de Hermosillo, Sonora.

Esta serie será sobre grandes inmigrantes y el primer episodio es sobre un hombre que creció en la pobreza, creció en una zona rural, pero tiene un corazón muy noble. Su familia llegó a Estados Unidos y estudió la escuela allá. Era ilegal en Florida y comenzó a trabajar en construcción para sobrevivir”, contó Brandon en exclusiva para EL IMPARCIAL.

Brandon Widener, en la filmación del piloto de "InmiGreat".

Foto: Julián Ortega.

“Con los años, se volvió dueño de una compañía, hace mucho dinero, y con ese, regresa a México para ayudar a su gente, a quienes lo necesitan. Construye casas, cuida de niños huérfanos de la calle y él no tiene hobbies o en qué disfrutar su dinero. Él quiere darlo a otras personas, él se siente bendecido así”, continuó.

Para la primera temporada, el cineasta que ha trabajado en películas como “Chasing Red” y “The River and The Wall” espera hacer 10 o 12 episodios, con inmigrantes que no sólo son de México, sino de distintas partes del mundo.

“Precisamente la idea de este show la tuve hace unos años donde me inspiré en la historia de un amigo de mi padre que es precisamente de aquí de Hermosillo. El proyecto hablará de grandes inmigrantes, personas que vienen de circunstancias difíciles, pobreza, depresión, violencia, y vienen a los Estados Unidos para dar lo que ganaron a otros. Quiero dar un aspecto positivo de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Muchas veces he visto que son personas valientes y positivas. Es como ver el otro lado que no te cuentan en las noticias o los políticos”, comentó.

Filmación de la Película "Inmigrante" en un hotel del Centro Histórico de Hermosillo que se ubica en Juárez y Chihuahua bajo la dirección de Brandon Widener.

Foto: Julián Ortega.

La razón de realizar “InmiGreat” es contar “el otro lado de la moneda” sobre los inmigrantes, y dar una perspectiva positiva en una época donde se ha generado un desprecio por las personas que huyen de la pobreza de su país para trabajar en otro.

“He escuchado muchas conversaciones negativas en torno a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, y no creo que sea lo correcto, hay que traer lo positivo”, agregó.

Widener usó sus propios recursos para hacer realidad este piloto, pues estaba entre sus pendientes para realizar próximamente.

“Cuando la pandemia comenzó, estaba en cuarentena con mi familia en Florida y no tenía nada qué hacer. Así que recordé que esta serie estaba en la lista de cosas que quería hacer, así que con mi propio dinero”, remató.