Graban en Hermosillo un cortometraje sobre el Casino del Diablo

HERMOSILLO.- La leyenda hermosillense sobre una jovencita que bailó con el diablo en un casino que después ardió en llamas será llevada a la pantalla grande de la mano del director sonorense Oliver Rendón.

“What the Hell is Hermosillo: El casino del diablo” es el título del proyecto que comenzará a grabarse este mes en la ciudad, donde buscan resaltar esta historia acontecida en 1957 que ha trascendido de generación en generación hasta la actualidad.

Esta leyenda se replica en muchas ciudades de México. Navojoa tiene su propia versión, de una chica que se va sin permiso a un baile y es conquistada por un galán que le quema la espalda y tiene una pata de gallo. Es una leyenda urbana, pero lo que pasa es que en Hermosillo tomó una fuerza mayor, porque el Country Club tiene las ruinas quemadas en la cima de un cerro y lo hace muy atractivo”, explicó Oliver para EL IMPARCIAL.

Esta producción contará la historia de un investigador paranormal que llega a Hermosillo atraído por la leyenda del Casino del Diablo, y se dará a la tarea de desentrañar todo hasta llegar a la verdad, con ayuda de la cronista de la ciudad.

“Pese a que le dicen que no encontrará nada, él decide quedarse por su intuición de que hay algo más allá, de que tiene la esperanza de encontrar algo y justo como espectadores veremos qué es lo que encuentra y qué pistas va a armar junto con la cronista”, comentó.

“La idea del corto surge porque hace dos o tres años, hicimos un proyecto llamado ‘what the hell is Hermosillo’, que contaba la historia de un espía ruso que llegaba por error a nuestra ciudad. Era el pretexto como para recorrer Hermosillo y tuve la ayuda de la Ocv (Ofician de Convenciones y Visitantes de Hermosillo). Ahora regresa ‘What the Hell’ pero enfocado en la leyenda”, continuó.

ESTAS SON LAS LOCACIONES

“What the Hell is Hermosillo” es la continuación de un proyecto con el mismo nombre que se grabó hace dos años sobre un espía ruso que llega por error a la capital de Sonora, lo que le dio a Oliver la idea de continuar con más producciones con el mismo nombre, enfocadas en enaltecer los atractivos turísticos de la ciudad.

“Es un pretexto para contar historias entretenidas y que se conozca a Hermosillo más que nada. Grabaremos en Villa de Seris, en la Unison, en el Centro Histórico, en varias partes de la ciudad y que la gente sepa nuestras riquezas como ciudad”, agregó.

“Tendremos a la primera actriz Ofelia Medina, que acaba de recibir el Ariel de Oro, tendremos al actor norteamericano John Addams que viene desde Nueva York, Jorge Luis Moreno de ‘El Señor de los Cielos’ y una joven actriz que apenas empieza su carrera que se llama María Pavlovich”, finalizó.

CRÉDITOS DEL CORTO

Dirección: Oliver Rendón

Producción: Julian Molina y José Esteban Pavlovich

Elenco: Ofelia Medina, John Addams, Jorge Luis Moreno, María Pavlovich, entre otros más.

Locaciones: Casino del Diablo, Villa de Seris, Universidad de Sonora, Centro Histórico, etc.