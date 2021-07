Gossip Girl: regresa con la latina Zión Moreno

Los Ángeles.- Igual de lujosa, pija y exclusiva que antes pero mucho más diversa. Así vuelve "Gossip Girl", la famosa serie sobre los enredos de unos jóvenes tremendamente ricos de Nueva York y que ahora cuenta con la actriz latina y trans Zión Moreno como una de sus protagonistas.



La plataforma HBO Max estrena este jueves el regreso de esta serie que, con seis temporadas emitidas entre 2007 y 2012, lanzó las carreras de Blake Lively y Leighton Meester.



Los secretos, las traiciones y los líos de los hijos de la alta sociedad neoyorquina, siempre bajo la atenta mirada de una misteriosa bloguera con mil ojos en cada rincón, continúan en esta nueva etapa de "Gossip Girl" en cuyo elenco, junto a Zión Moreno, destacan también Jordan Alexander, Eli Brown, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind y Thomas Doherty.



La nueva "Gossip Girl" comienza con el reencuentro, en un colegio privado y al alcance de pocos bolsillos, de las hermanas Julien (Jordan Alexander) y Zoya (Whitney Peak).



Pero eso es solo el detonante para un montón de amores, desamores, amistades, puñaladas y sorpresas que se desarrollan entre desfiles de moda, restaurantes carísimos y clubes muy exclusivos, unos escenarios que recuerdan a los de otros éxitos recientes de la televisión como la serie española "Élite".

Chismes por la inclusión



Los cotilleos y culebrones de "Gossip Girl" se adaptan a los nuevos tiempos, no solo cambiando el blog de la serie original por una cuenta de Instagram (la voz sigue siendo la de Kristen Bell) sino también apostando por una mayor diversidad en su reparto.



En este sentido, Zión Moreno, actriz trans y estadounidense con ascendencia mexicana, explicó a Efe que la nueva "Gossip Girl" abraza la inclusión.

Creo que esta serie es definitivamente un reflejo de nuestros tiempos y de cómo la gente ha evolucionado para entender que lo queer no es algo tabú: es algo normal

Explicó Moreno, quien en "Gossip Girl" da vida a la calculadora y maquiavélica Luna.



"Y creo que lo hace de una manera muy auténtica. Me parece que representa lo queer sin decir explícitamente que un personaje es queer y pienso que ese es el camino a seguir", apuntó la intérprete conocida sobre todo por la serie "Control Z".



¿Empatía por el uno por ciento?

Arrogantes, descarados, presumidos y elitistas.



Salvo contadas excepciones, los personajes de la nueva "Gossip Girl", como ya pasaba en la serie original, viven en su torre de marfil y parecen flotar en un mundo diferente al del resto de los mortales.



Entonces, ¿cómo puede el público común conectar con los problemas, traumas y dilemas de estos jóvenes privilegiados?



"Creo que es un poco difícil porque yo personalmente pasé un mal rato incluso para identificarme con mi propio personaje...", ironizó Moreno.



No obstante, la latina aseguró que los espectadores disfrutarán de "los derrumbamientos" de algunos personajes, "especialmente los que tienen posiciones de poder y privilegio".



En este sentido, el creador de la nueva "Gossip Girl", Joshua Safran, admitió que hay un cierto toque paródico y burlón en la mirada a estos personajes forrados y a sus, en ocasiones, bobas actitudes.



"Cuando propuse a HBO Max esta nueva serie les dije que quería que fuera más divertida que la original", dijo Safran, quien ya trabajó en la primera "Gossip Girl" como guionista y productor.



"Siento que una de las cosas que 'Succession' nos ha enseñado es lo realmente divertido que es no solo reírse con esta gente sino reírse de esta gente (...). Estos personajes pueden ser ridículos así que la serie se presta al humor porque no te puedes creer cómo se salen con la suya", añadió.