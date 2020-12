Gorr: Villano de Christian Bale en Thor 4 podría traer a Venom al MCU

ESTADOS UNIDOS.- El multiverso de Marvel o MCU, como se le conoce por sus siglas en inglés (Marvel Cinematic Universes) es muy complejo y Christian Bale podría ser uno de los personajes clave para comenzar a conectar muchas de las historias de la fase 4, además de Doctor Strange y Scarlett Witch.

Christian Bale ha sido el mejor Batman de todos los tiempos (lo sentimos, Ben Affleck) y ahora se convertirá en el villano a vencer en Thor: Love and Thunder, la película en la que Natalie Portman se convertirá en la nueva diosa del trueno, y que muy bien podría ser la despedida de Chris Hemsworth del MCU (aunque esto es Marvel, todo es posible y no perdemos la esperanza de que Thor siga apareciendo en el futuro).

En un principio (y por obvias razones), el personaje de Bale se mantuvo en secreto, Taika Waititi no quería ni mencionarlo y definitivamente no iba por ahí revelando detalles o nombres, pero ahora por fin sabemos que se trata de Gorr the God Butcher y que ese personaje tiene una conexión interesante con Venom, y podría ser la clave para llevar al personaje de Tom Hardy finalmente al MCU (siguiendo los pasos de Doctor Octopus de Alfred Molina y Electro de Jamie Foxx, que aparecerán en Spider-Man 3).

¿Quién es Gorr the God Butcher?

En los cómics, Gorr vive en un planeta solitario, desolado y lejano, provenía de una tribu de seres que confiaban en que los dioses del universo los protegerían de cualquier daño o amenaza, pero eso no pasó y después de la muerte de toda su familia, Gorr llega a la conclusión de que todo era un mito, los dioses no existen y sus creencias son tomadas como una herejía, lo que hace que lo destierren de su tribu y lo envíen a vagar por el desierto solo y sin recursos para sobrevivir.

Gorr comienza a recorrer el desierto y, cuando estaba a puto de morir, se convierte en testigo de una batalla entre dos dioses, lo que le confirma que realmente existen y simplemente no quisieron ayudarlo, así que jura tomar venganza y asesinar a todos los dioses que no hicieron nada por proteger a su familia cuando necesitaban su ayuda.

El villano logra robar el arma de uno de los dioses de la batalla, llamado Knull, y la usa para matar a cada dios que se cruza por su camino, hasta que finalmente llega al mundo de Thor, que busca la ayuda de otro Thor de otra línea del tiempo (que seguramente será The Mighty Thor, aka Natalie Portman) para poder enfrentarse al carnicero y detener su misión destructiva.

¿Qué tiene que ver esto con Venom?

Existe una conexión entre Gorr y Venom, específicamente la versión de Venom que fue interpretada por Tom Hardy (lo ven, nada es casualidad o insignificante en el mundo de Marvel).

En la primera película, Venom habla sobre un planeta repleto de simbiontes como él, que en los cómics llevan el nombre de Klyntar, que fueron creados nada más y nada menos que por Knull para intentar dominar el universo, el dios al que Gorr puede ver en plena batalla y al que terminar robándole el artefacto que usa en su misión para matar a los dioses.

¿Qué es el arma de Knull? Se llama All-Black the Necrosword y es un simbionte similar a Venom, por lo que el villano de Spider-Man y el del mundo de Thor son esencialmente la misma criatura. La aparición de Gorr en Thor: Love and Thunder abre la posibilidad de ver a Knull y por lo tanto a sus criaturas, y como Venom es una de ellas eso podría conectar la película de Tom Hardy con el MCU, lo que lo haría todavía más grande.

Ya se habla de que Moribus podría estar conectada con Spider-Man: Homecoming (gracias a un cameo de Michael Keaton) y de que la secuela de Doctor Strange y la serie WandaVision van a abrir el multiverso, así que definitivamente es posible que más películas empiecen a tener referencias a otras y que llegue un punto en el que los universos de Sony y el de Marvel/Disney se unan completamente, y Gorr es uno de los personajes que parecen ser esenciales para lograrlo.

El futuro multiverso parece estar en las manos del actor más respetado de Hollywood.