Gorillaz y Bad Bunny lanzan ‘’Tormenta’’

Tijuana BC.- Ya se sabía que una posible colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz podría llegar a nuestros oídos.

Fue el mismo Damon Albarn quien expresó que tenía deseos de colaborar con Benito Martínez y que ya habían hablado al respecto.

Posteriormente, todo se confirmó cuando Gorillaz anunció su siguiente obra titulada ‘’Cracker Island’’ en donde el nombre de Bad Bunny figuraba entre la lista de canciones junto al título ‘’Tormenta’’

Fue en las primeras horas del día cuando la canción llegó a las plataformas de streaming con una melodía que mezcla el estilo del último disco de Bad Bunny con el Plastic Beach de Gorillaz.

La canción con casi 10 millones de reproducciones en Youtube, abre con la voz de Albarn con un sonido fresco y caribeño, para posteriormente entrar el Conejo Malo con la línea:

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo’’