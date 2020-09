Gorillaz lanza 'Strange Timez' en colaboración con Robert Smith de 'The Cure'

ESTADOS UNIDOS.- Gorillaz ha sorprendido a sus seguidores al lanzar el sexto episodio de ‘Song Machine’ de la mano de Robert Smith. Posiblemente una de las mejores colaboraciones del año, al menos eso señalan sus fanáticos.

Hasta hace unos días, la banda había dado a conocer cinco episodios en los que se colaboró con slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Georgia y ahora, a esta lista, se le une Robert Smith, el líder y vocalista de ‘The Cure’ con el tema “Strange Timez”.

“Strange Timez” es el sexto episodio de Song Machine en el que vemos a 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en el espacio mientras el rostro de Robert Smith se proyecta en la superficie de la Luna, en algún satélite y cualquier objeto disponible en el espacio.

Cabe señalar que dicha noticia, sobre esta colaboración, se filtró mediante un anuncio de Shazam! después de la salida del quinto episodio, “Pac-Man” junto a Schoolboy Q, aparecía en esta plataforma una imagen de Gorillaz con el título de “Strange Timez” que indicaba la participación de Robert Smith.

Ademas, por si fuera poco, la banda recurrió a su cuenta de Instagram para presentar la lista de canciones que vendrán en la temporada uno de Song Machine de Gorillaz, disco que saldrá el 23 de octubre:

1. “Stranges Timez” (feat. Robert Smith)

2. “The Valley of The Pagans (feat. Beck)

3. “The Lost Chord” (feat. Leee John)

4. “Pac-Man” (feat. ScHoolboy Q)

5. “Chalk Tablet Towers” (feat. St. Vincent)

6. “The Pink Phantom” (feat. Elton John y 6LACK)

7. “Aries”(feat. Georgia y Peter Hook)

8. “Friday the 13th” (feat. Octavian Essie)

9. “Dead Butterflies” (feat. Kano y Rosani Arias)

10. “Desolé” (feat.Fatoumata Diawara)

11. “Momentary Bliss” (feat. slowthai y Slaves)

12. “Opium” (feat. EARTHGANG)

13. “Simplicity” (feat. Joan As Police Woman)

14. “Severed Head” (feat. Goldlink y Unknown Mortal Orchestra)

15. “With Love To An Ex” (feat. Moonchild Sanelly)

16. “MLS” (feat. JPEGMAFIA y CHAI)

17. “How Far?” (feat. Tony Allen y Skepta)