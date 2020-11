“Gorda mugrosa”, llama Gustavo Adolfo a Elisa Beristain de Chisme No Like

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleito entre los conductores de espectáculos Gustavo Adolfo Infante y Elisa Beristain parece no tener fin y ayer escaló a los insultos.

Gustavo Adolfo Infante, quien se caracteriza por ser una persona de ‘mecha corta’, durante una transmisión de un programa de radio junto a tres periodistas del sexo masculino, de espectáculos, llamó “Gorda mugrosa” al referirse a Elisa Beristain de Chisme No Like.

Tras el insulto, los personajes que se encontraban a su lado, entre ellos, Gil Barrera, quien es director de la revista Tvynovelas, lejos de parar esta situación, sonrieron burlonamente, lo que causó indignación entre los internautas.

A través de redes sociales, han llamado misógino a Gustavo Adolfo Infante, por humillar de esa manera a la mujer que conduce el programa Chisme No Like, junto a Javier Ceriani, quien lo ha enfrentado en múltiples ocasiones.

La esposa del productor y compositor, Pepe Garza, ha recibido cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores, y de igual forma de su equipo de trabajo, quienes retaron a Infante a enfrentarse con ellos.

Gustavo Adolfo Infante hizo un comentario misógino

Beristain indicó que en su programa se han dedicado a criticar el trabajo que Gustavo Adolfo, por las preferencias que tiene hacia ciertos artistas, pero no han hablado mal de su aspecto físico.

“La neta yo he lidiado con mi peso toda la vida y sí me hizo sentir muy mal, porque yo desde que me conozco, estoy a dieta, y he vivido con esta situación de sobrepeso. He vivido críticas fuertes de mujeres, lo viví en “Rica famosa latina”, pero es diferente que te lo diga un hombre”, comentó.

La también conductora de Estrella tv, rompió en llanto durante la transmisión en vivo de este día, por lo que salió un momento del programa, argumentando que se sintió muy humillada, dado a que durante años ha lidiado con el sobrepeso.

Elisa Beristain lloró durante el programa

Ceriani expuso que ellos en su canal de YouTube no se dedican a insultar a sus compañeros, ni tampoco lo hacen contra una mujer como lo hizo él de manera personal.