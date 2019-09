Google se adelanta a los festejos del 25 aniversario de "Friends"

Cada vez está más cerca el día. El próximo 22 de septiembre se cumplen 25 años del estreno de "Friends" y hasta Google se quiso sumar al festejo regalándonos algunos easter eggs o guiños de la serie.



Descubrirlos es muy sencillo sólo hay que googlear el nombre del personaje y listo.



Chandler o Chandler Bing

Al escribir el nombre de este personaje encontrarás un sillón. Al darle click la sorpresa es que aparecerán el pato y pollito que Chandler y Joey tenían en su apartamento. Este es un guiño al episodio de la tercera temporada "The One With A Chick And A Duck".



Joey Tribbiani

"Joey doesn't share food!" Todos los fans de la serie recuerdan esa frase y qué mejor manera de recordar a Joey que con comida. Al googlear su nombre encontrarás una rebanada de pizza y al darle click una lluvia de comida y la frase mítica de Joey.



Ross Geller

"Pivot! ¡Pivoooot!" Una de las escenas más divertidas de la serie es en la que Ross, Rachel y Chandler intentan subir un sillón por una escalera -sin éxito-. Al buscar a Ross en Google aparece este sillón y al darle click… la pantalla se mueve de lado a lado mientras se escucha ¡Pivot! hasta que el mueble se rompe.



Phoebe Buffay

La mejor forma de recordar a Phoebe es a través de sus canciones y sobre todo una de ellas: "Smelly cat". Al googlear su nombre aparecerá una guitarra y, al darle click sonará la canción, mientras un gato apestoso se pasea por la pantalla.



Rachel Green

En la década de los 90 todos querían tener el look del personaje interpretado por Jennifer Aniston, tanto que lo bautizaron con el nombre "The Rachel", por ello la imagen que aparece no podía ser otra que esa. Al darle clik al peinado, el buscador pone fotografás de la actriz y su peinado.



Monica Geller

Ella siempre fue la obsesionada con la limpieza y los fans la querían por eso. Al googlear su nombre aparece una cubeta con jabón lista para limpiar la pantalla.