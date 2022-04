Gonzalo García Vivanco aclara rumores sobre romance con Alejandra Espinoza

Ciudad de México.- Los seguidores de ''Corazón Guerrero'' reaccionaron inmediatamente ante la química que se vio entre Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, por lo que los rumores de un romance fuera de la trama, no se hicieron esperar.

Aunque muchos actores se halagan cuando su trabaja se nota más allá de la pantalla, en esta ocasión Vivanco se incomodó y expresó el motivo por el que no está de acuerdo con los rumores.

A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera, pues adelante, es un chisme que a mí no me afecta en nada, estoy soltero, pero ella que es una mujer casada, súper esposa, súper madre, yo creo que ahí sí es muy incómodo para el marido y para ella”