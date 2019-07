Gomita presume rostro natural y la "acribillan" en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- De mal en peor han sido los últimos días para Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, quien luego de ser destrozada por querer parecerse a Jenni Rivera, ahora sus detractores la "acribillaron" por mostrar su rostro "al natural", sin gota de maquillaje.



En su canal de videos ella subió un clip donde lucía sin producción y sin sus características extensiones. Esto se convirtió en motivo para que la gente la empezara a atacar por su apariencia.



Aunque algunos felicitaron su acción, la gran mayoría le lanzó comentarios despectivos:

"Te estas volviendo cachetoncita, ese cambio de look no te va". "Aunque tenga tantas operaciones encima, sigues siendo la misma". "Mejor ponte algo de maquillaje, te ves horrible". "En verdad que sin las extensiones y el maquillaje no eres nada".