Gomita le responde a Laura G tras haberle pedido disculpas

En diversas ocasiones Aracely Ordaz mejor conocida como ‘Gomita’ expuso los malos tratos que recibió por parte de sus compañeras, Laura G y Cecilia Galeano cuando formó parte del programa de Televisa "Sabadazo".

Ante esta situación la conductora del programa de Tv Azteca, “Venga la Alegría”, Laura G decidió rompe el silencio y sorprendió al pedirle perdón a la expayasita en pleno programa.

Si en algún momento por mi inexperiencia, por mi inmadurez que te molestara Aracely o que te molestara Gomita, yo te pido una sincera disculpa", declaró Laura G.

"Eso sucedió hace cinco años, hay cosas maravillosas en la vida. A mí en cuatro años la vida me cambió al 100%, me casé, tengo mis hijos, tengo un programa del cual estoy feliz porque vengo a trabajar, tengo una familia entera y ya no hay que vivir en el pasado", agregó.

Por medio de una serie de Instagram stories, Gomita le respondió a su ex compañera, cantando algunas canciones, luego de que la gente comenzara a presionarla para responderle.

Gomita cantó a todo pulmón en su carro ‘Ovarios’ de Jenni Rivera y ‘Creo en Mi’ de Natalia Jiménez para para mandarle un mensaje a la conductora.

gomita le responde a laura G con indirectas pic.twitter.com/oZU9x0Cwcg — Jenny García (@LunaRoja93) January 8, 2020

Con información de Pubímetro y TVNotas.