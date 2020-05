Gomita empodera mujeres en redes sociales; la “destrozan” por maquillaje exagerado

MÉXICO.- Araceli Ordaz, mejor conocida por “Gomita” fue “destrozada” en redes sociales al publicar una serie de imágenes, donde usuarios aseguran que su maquillaje es exaferado.

La conductora, quien está muy activa en redes sociales, intenta empoderar a la mujer con su contenido, escribiendo mensajes para que subir la autoestima de sus seguidoras.

“Mujer ámate tanto que cuando un hombre te trate mal, te des cuenta enseguida.”, escribió.

Sin embargo, a pesar de apoyar a las mujeres y consentir a sus fans deleitándolos con su figura, la criticaron por las múltiples cirugías plásticas que se ha realizado.

“Este no me gustó”, “Pareces #Anabell”, “Kilos de maquillaje”, “Bastante maquillaje, tu eres joven y hermosa no necesitas tanto.”, “No m*mes son las peores fotos de tu vida”, “No te tomes fotos muy de cerca, te ves bizca”, varios internautas le escribieron.

Araceli saltó a la fama cuando participaba en el programa “Sabadazo” de Televisa, del cual posteriormente saldría para dedicarse a hacer vídeos en YouTube.