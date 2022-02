Golpes y gritos, la infancia de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- La actriz Aislinn Derbez habló junto a su hermano Vadhir en una sección del programa Sale el Sol, sobre la difícil infancia que le tocó vivir.

La hija de Gabriela Michel y Eugenio Derbez fue cuestionada por su hermano, a lo que Aislinn reveló:

La hija de Eugenio Derbez fue cuestionada por el actor y cantante sobre su vida en la niñez, por lo que Aislinn: “Fíjate que no me acuerdo de nada, te voy a decir algo muy chistoso, o sea, si tengo borrado de mis 0 hasta mis 15 años, te lo juro que tengo super borrada mi infancia, o sea es impresionante lo borrada que la tengo, por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar, no puedo”.

Infancia dura

Tras el comentario de Vadhir donde decía que le ocurría lo mismo, Aislinn dijo:

Lo que te puedo decir es que no la pasé muy bien que digamos, o sea no me voy a hacer la víctima ni nada, pero no la pase bien de 0 a 15 para nada, era una presión en general que sentía de no poder ser yo, de sentir que todo lo que hacía, lo hacía mal, de sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar, que me iban a pegar, que me iban a hacer, era como mucha presión, y creo que vivía como en este estado de shock, en estado de alerta, como de qué va a pasar”

Conjuntamente, la actriz brindó algunos detalles sobre los malos momentos que vivió en su infancia:

“Creo que mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero estaban muy chiquitos, o sea, eran niños, tenían 23 o 24 años y estaban de la fregada, se llevaban fatal, y eran un desmad#$, entonces creo que ellos estaban tratando de resolver sus propias vidas y yo era el peor obstáculo, entonces era de ya, la niña que se arregle como pueda y ahí, golpes, gritos, a parte a mi papá y a mi mamá les iba fatal, no tenían trabajo, no tenían dinero, o sea, nada qué ver con lo que la gente se imagina hoy, no fue nada fácil, y no me gustaba la escuela, era una tortura la escuela”.

El lado bueno

No obstante, Aislinn destacó que gracias a las salidas que tenía con Eugenio es que pudo sobrellevar esa etapa. “Pero sí me divertía los viajes que llegábamos a hacer con papá, las cosas que llegábamos a hacer de tonterías con papá, mi papá era como mi mejor amigo, era como nuestro cuate, entonces siempre era como lo divertido de la vida, salir a echar desmad$% con papá, y qué bueno que tuve eso porque sino no sé qué hubiera hecho, era como el escape”.

Por otra parte, ante la pregunta sobre qué significaba para ella la palabra “papá”, la joven manifestó que durante mucho tiempo ella fungió como la madre de Eugenio.

“Hemos pasado por muchísimas etapas, en un principio como dijimos era mi cuate, mi amiguito… creo que se formó ahí una relación rarísima a donde yo era la mamá, ¿no sé si te acuerdas?, pero sí, yo me la vivía cuidándolo a él, siendo su confidente, escuchándole sus rollos a él, tratando de cuidarlo, de aconsejarlo… y después ya como que comenzaron a cambiar los roles, ya cuando estaba yo más grande como él comenzó a ser papá y así si estuvo padre porque comenzamos a crecer muchísimo y después de mis 20 creo que empezamos a tener una relación más bonita, más sana, más acomodada”, detalló.

Finalmente, Aislinn Derbez se dijo orgullosa de ser la única hija que pudo vivir una temporada con el famoso productor y actor. “A mis 16 o 17 me fui a vivir con él, ahí regresó mi memoria, y creo que se formó una relación muy especial, yo fui la única que vivió con él, ustedes nadie vivió con él”.