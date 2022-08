Golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi de peluche.

Tijuana, Baja California.- El peluche del Dr. Simi' hizo de las suyas' nuevamente, Lady Gaga fue golpeada en la cara con un ejemplar de este muñeco de farmacia mexicana durante su concierto en Toronto, Canadá.

Tras el incidente, la artista de 'Born This Way' siguió cantando su tema 'Hold My Hand' como si no hubiera pasado nada.

No un Dr. Simi pegándole a Gaga en la cara �� pic.twitter.com/am6E5UHH1s — �������������� ������������������������ (@PReggaetonera) August 7, 2022

El concierto fue sold out completamente y pertenece a su nueva gira titulada 'The Chromatica Ball' que inició el pasado 17 de julio.

Los mexicanos han manifestado su admiración a los artistas otorgándoles este inusual obsequio en sus presentaciones. Algunos de los famosos que han podido tener a 'este médico' son: Coldplay, Mac de Marco, Aurora, The Strokes, Maroon 5, The Killers, Gorillaz, Chvrches y My Chemical Romance..