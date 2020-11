Gloria Trevi sigue el consejo de Carolina Herrera… ¡Y se corta el cabello!

CIUDAD DE MÉXICO.- Carolina Herrera, una de las mayores referentes en la moda, recientemente dijo que las mujeres mayores de 40 años no deberían tener el cabello largo, pues no es de buen gusto.

Y al parecer, Gloria Trevi siguió este consejo, pues tan solo un día después de que la diseñadora hiciera esa declaración, se mostró en redes sociales con el cabello corto.

La intérprete de “Cinco minutos” compartió en Instagram una fotografía en la que presume su melena corta, más arriba del cuello y peinado ondulado.

Ok, ok, no me corté el fleco", escribió Gloria en la pbulicación.

Aunque sus fans halagaron su nuevo look y dijeron que se veía muy hermosa, en tan solo una hora, la famosa compartió otra imagen con su cabello largo otra vez, y asegurando que su publicación anterior era sólo un experimento.

"Jaja ¡claro que no me lo he cortado (el cabello)! Ni fleco ni nada, todavía pensando” explicó la famosa.

Fue así que en sus redes comenzó un debate entre sus seguidores; mientras unos le decían que continuara con su clásico look de cabello largo, otros opinaban que se vería bien si se lo cortara.