Gloria Trevi se conmueve por el estreno de su bioserie en tv abierta

Ciudad de México.- Gloria Trevi se reunión con la prensa en la trasmisión del primer capítulo de ‘’Ellas soy yo'', serie que narra la vida de la cantante.

Muy conmovida, la artista expresó la emoción que sentía por ver algunas de sus vivencias en la pantalla chica.

Estoy impresionada, me han hecho llorar, me han hecho reír, muchísimas gracias Carla [Estrada], de verdad, acabo de ver unas escenas tuyas Scarlet [Gruber], por eso traigo los ojos así porque me hizo llorar… Les quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación por las notas, buenas o malas, todo, muchísimas gracias por el apoyo, por transmitir este mensaje, por ayudarnos a transmitírselo al público, a la gente”