Gloria Trevi responde a denuncia por fraude fiscal

Ciudad de México.- Gloria Trevi utilizó sus redes sociales para responder a los señalamientos de que ella y su esposo habían sido denunciados por supuesto fraude fiscal y lavado de dinero.

La cantante lanzó un comunicado donde confirma que se presentará ante las autoridades para defenderse de dichas acusaciones que se interpusieron en su contra.

En próximas fechas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal”

Expuso la artista de 55 años en el mensaje.

Mantendrá denuncia

Por otra parte, la intérprete señaló que no cederá en su denuncia contra TV Azteca por difamación ante las autoridades correspondientes. “Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, manifestó.

“Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos”, agregó.

Este mensaje surgió luego de que se diera a conocer que la cantante y a su marido se les acusa de la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V, pues no habrían pagado el Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

Conjuntamente, se reveló que en la denuncia también se señaló a Gloria Trevi de presunto lavado de dinero por aparentemente recibir mil 693 millones 813 mil 477 pesos y 529 mil 245 dólares.