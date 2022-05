Gloria Trevi llegará a Hermosillo el 24 de junio

HERMOSILLO.- A pocas semanas de que Gloria Trevi regrese a Hermosillo para presentar su explosivo show, abre su corazón a todos los fans con esta producción que busca ser una luz al final del túnel.

Me siento agradecida, bendecida y con una gran responsabilidad de llevarme a la gente a ‘Isla Divina’, que está entre sus corazones y ese viaje es para que vayan dentro de ustedes mismos y vean esa luz, esa chispa que es potente que hace que no perdamos ninguna batalla si no nos rendimos”, dijo La Trevi en entrevista para EL IMPARCIAL.

“Son como unas vacaciones, pero del dolor, de las cosas que nos lastiman, que nos hacen daño, sea que nosotros nos la provocamos o algo afuera. Esa luz que nos pueda dar la esperanza y que hace que si tú aguantas cualquier situación que estés viviendo, que no te hace feliz, al día siguiente te estás riendo y que todo se puede superar”.

“Nos volvimos locos” y “Ensayando cómo pedirte perdón” son algunos de los éxitos que se desprenden de este disco, así como “Él se equivocó” que se estrena hoy con la llegada de “Isla Divina”.

“Es una canción que tiene ritmos caribeños pero con sonidos muy actuales. Es para bailarle y cantarla, pero es de esas canciones que las bailas llorando. Me gusta lo que hago, y creo que es lo más importante, que cuando hago una canción me emociono y apasiono, y cuando estoy en un escenario defendiéndola, la gente lo siente”, expresó.

PUROS HITS PARA HERMOSILLO

Antes de comenzar su gira “Isla Divina” por Estados Unidos, Gloria hará una parada en Hermosillo el 24 de junio, donde éxitos como “No querías lastimarme”, “Esa hembra es mala”, “Cinco minutos” y más podrán a bailar a todo el público del Auditorio al aire libre del Hipódromo.

“En Hermosillo, fíjate que me siento súper afortunada, porque estoy haciendo dos giras al mismo tiempo, aparte de la de Mónica Naranjo (en Guadalajara). A Hermosillo iré con una gira muy especial y divertida porque es ‘Trevi-hits’. Un hit tras otro hit. En ‘Isla Divina’ canto muchas canciones nuevas, pero aquí son las favoritas, así que traten de no empedarse tan pronto –ríe- Va a estar muy lindo”, adelantó.

NUNCA RENDIRSE, EL MANTRA DE TREVI

“Isla Divina” es el mantra de Gloria Trevi con el claro mensaje de no rendirse nunca, pues la cantante se ha aferrado a esto para salir adelante ante todas las adversidades.

“Imagínate cuando sale gente después de 20 años de que salí de una cárcel espantosa y que sufrí 17 años con un depredador desde que tenía 15 años, todo después de demostrar con mi hechos que soy una persona amorosa, que tengo una familia, que le doy empleo a personas…salen y me atacan. Como todos, obvio que sientes feo, te rompes, te vuelves frágil, pero ahí está mi lucecita, mi isla divina, y no me rindo”, agregó.

Y de su serie biográfica, aclara que no se ha atrasado, sino que tanto ella como la productora Carla Estrada se han tomado el tiempo para poder relatar todos los hechos de su historia, donde por primera vez tendrá la oportunidad de contar su versión.

“De repente piensan que se ha tardado, pero no, es que mi vida son muchas vidas, son como 180 años a la velocidad de la luz y todavía falta un chorro. Pero es un trabajo monumental, estoy trabajando con Carla Estrada que es una mujer que trabaja con la excelencia. Lo que sí puedo decir es que mi serie está siendo trabajada desde del amor hacia las mujeres, y eso va a ser muy lindo”, finalizó.