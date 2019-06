Gloria Trevi habla sobre la demanda ''eterna'' contra Pati Chapoy y Azteca

Gloria Trevi estuvo de visita en el programa ‘‘Saga Live’’ de Adela Micha y habló sobre el proceso de demanda que lleva aún con Pati Chapoy.

‘‘Proceso, proceso y proceso, o sea, te lo prometo que… qué manera de gastar en abogados, en vez de ir allá al tribunal al juzgado, tan bonito que sería ya que tienen tantas pruebas en contra mia ir ahí a un tribunal, una audiencia, a un juicio, y completamente imparcial como son en EUA y que pongan todas esas pruebas que no me pudieron inculpar en México’’.

La cantante también señaló que, debido a dicho proceso, hay personas que aún la atacan.

‘‘Pues los hicieron decir tantas barbaridades que hace que todavía mucha gente me siga señalando y diciendo cosas, pero no, ellos prefieren pagar abogados, sigue el proceso’’.

La Trevi señaló que todos los procesos los ha perdido la televisora y la conductora, sin embargo, continúa la demanda.

También comentó que la quisieron volver a atacar cuando estaba volviendo a levantar su carrera con el tema ‘‘5 minutos’’.

‘‘Poco a poquito me fui levantando y fui entrando otra vez al público, y de repente querían otra vez como decir cosas y yo estaba en Estados Unidos y de ahí pues tuve que defenderme o sea me vi obligada a defenderme no a vengarme’’.

La rivalidad entre Chapoy y Trevi se originó luego que una corte en Estados Unidos diera su veredicto a favor de la cantante para que esta pudiera llevar a cabo un juicio contra TV Azteca y Pati por realziar una campaña de difamación en su contra.

Gloria asegura que su enemistad inició cuando, a mitad de los 90, se negó a firmar un contrato de exclusividad con TV Azteca y prefirió irse a Televisa.

La cantante señala que, luego de que se le exonerara de los delitos que se le culpaban en el penal de San Guillermo en Chihuahua en 2004, la reportera y TV Azteca continuaron con la campaña en su contra, en donde la acusan de tener nexos con el narcotráfico y liderar una red de abuso a menores de edad.