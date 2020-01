Gloria Trevi contará su verdad en bioserie

CIUDAD DE MÉXICO.-Gloria Trevi se prepara para enfrentarse este año a un pasado que le trajo varios momentos oscuros y que revivirá durante la producción de su bioserie con Televisa.



Aunque sí tocará etapas difíciles, como el dolor de perder a su hija, estar presa en una cárcel de Brasil y los problemas legales que enfrentó por su relación con Sergio Andrade, la cantante se siente optimista y aseguró que su experiencia le servirá a otros.



Yo no vivo en el pasado, siempre he ido para adelante, pero en el momento en que me enfrasque en todos esos recuerdos sé que será muy fuerte para mí.