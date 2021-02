Gloria Sierra pide tanque de oxígeno para su esposo Mike Biaggio

La actriz Gloria Sierra tomó su cuenta de Instagram este domingo para pedir ayuda en la búsqueda de un tanque de oxígeno para su esposo Mike Biaggio.

El también actor salió de paseo en moto (como puede verse en su última publicación de esa red social) y a su regreso empezó a sentir síntomas de Covid-19.

"Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las cinco de la tarde y me dice 'ay, como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado'. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 'oye, traigo mucho escalofrío' y le toco y calentura", relató Gloria según reporta la página de "People".

"Lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja".

Según detalló fue por indicación del médico que decidieron buscar oxígeno.

"Le marco a un doctor que está en Monterrey, que es doctor Covid y me dice que consigamos un tanque de oxígeno para tenerlo porque lo necesita ahorita", señaló su esposa.

La publicación fue eliminada por Gloria y hasta el momento no se sabe más del estado del actor ya que ninguno ha hablado al respecto. La pareja de actores con más de diez años de matrimonio tiene tres hijas y más recientemente se les vio a ambos en la telenovela "Te doy la vida" (2020).