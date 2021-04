Gloria Estefan y Andy García protagonizarán la nueva versión de “El Padre de la Novia”

MIAMI, Florida.- A 30 años de haberse estrenado la exitosa película romántica “El Padre de la Novia”, Gloria Estefan anunció que junto con su compañero y amigo Andy García, protagonizarán este clásico de la década de 1990, en una nueva versión cubanoamericana.

La intérprete de “Mi Tierra” destacó que desde hace varios años, Andy García y ella son amigos, por lo que no dudó en dar el “sí rotundo” al exitoso director mexicano Gaz Alazraki, quien será el encargado de realizar el proyecto.

“Mi respuesta fue un 'SI' contundente al recibir la invitación para acompañar a mi buen amigo, el talentoso Andy García, en una nueva encarnación, llena de humor, corazón y mucho SABOR, de la película clásica, ‘Father Of The Bride’”, escribió Estefan en su cuenta de Instagram.

La cantante de origen cubano resaltó su admiración por el Gaz Alazraki, por su gran trabajo que ha realizado en sus proyectos como “Nosotros Los Nobles” y “Club de Cuervos”.

“Estoy muy entusiasmada de participar y ver cómo él le da vida a este guion fenomenal de Matt López”, agregó.

El reconocido cineasta mexicano dirigirá el proyecto que será producido por Dede Gardner y Jeremy Kleiner, de “Plan B”, la productora detrás de la película dramática nominada al Oscar, “Minari”.

La noticia de Estefan está acompañada de una fotografía en la que aparece a su entrañable amigo y paisano, Andy García, con quien tuvo una reunión para ver los detalles sobre el filme.

La misma imagen fue compartida por el actor hollywoodense, quien se dijo muy emocionado por protagonizar este proyecto al lado de Gloria.

“¡Estoy tan emocionado de dar la bienvenida a mi querido amigo, el extraordinario @gloriaestefan a la familia del Padre de la Novia! ¡Ahora sí!”, expresó Andy García.

De acuerdo a lo publicado por Deadline , el nuevo “remake” será más una comedia romántica que las versiones anteriores de la película, y se apegará más al guión de la película original dirigida por Spencer Tracy.

Según Daily Mail, Estefan y García trabajaron juntos anteriormente en la película de drama biológico hecha para televisión del 2000, “For Love Or Country: The Arturo Sandoval Story”, que narra la crónica del famoso músico de jazz cubano.

El currículum actoral de la cantante también incluye interpretar a la abuela del personaje de la difunta Naya Rivera en “Glee” (2012, 2015), y a “Mirtha” en la tercera temporada de la serie reinventada de Netflix, “One Day At A Time”, lanzada en 2017.



Antecedentes

Aunque la versión más famosa de “Father Of The Bride” es la que protagonizaron en 1991, Steve Martin y Diane Keaton, originalmente esta versión se derivó de la historia original estrenada en 1950, que llevaba el mismo nombre y su secuela realizada en 1951 con “Father's Little Dividend”.

En 1995 se estrenó la secuela que realizó Steve Martin y los demás actores con “Father Of The Bride Part II”, y hubo una tercera parte de la misma película, que llevaba el mismo nombre, la cual apareció en las redes sociales de Netflix, como YouTube y Facebook, en 2020.

