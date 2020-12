Gloria Estefan confiesa que padeció coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La cantante cubana Gloria Estefan declaró hace unos días a sus fans que a principios de noviembre sufrió de covid, pero con síntomas no tan severos, como falta de gusto y olfato.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la cantante y compositora contó que se contagió pese haber tomado todas precauciones y que se dio cuenta luego de probar un pollo que le preparó su chef personal y que no le supo a nada.

“En las últimas semanas fui una de las víctimas del Covid. El 30 de octubre fue la única vez que salí (de casa) y quise compartir esto para que sepan qué tan contagioso es: fui a un restaurante al aire libre con algunos familiares", confesó la cantante.

“Llevábamos las mascarillas en la mesa y lo único que puedo imaginar que pasó fue que alguien se me acercó mientras estaba comiendo, me tocó el hombro, no llevaba mascarilla y me dijo cosas lindas. Es lo único que he hecho fuera de mi encierro”, declaró.

Estefan platica durante la narrativa de su video en redes, que tan solo 5 días después empezaron los síntomas que, afortunadamente fueron leves, los mínimos en su caso.

La cantante platica que para ella fue no fue tan simple darse cuenta que estaba contagiada de coronavirus. "Para el 5 de noviembre me di cuenta de que tenía Covid porque mi pobre chef fue mi víctima al decirle que el pollo que me hizo no sabía a nada. Y aún así no me había dado cuenta de que estaba enferma", explicó.

“Hasta el otro día, cuando mi desayuno tampoco me supo a nada y que no pude oler mi sopa fue cuando empecé a asustarme. Pedí que me hicieran la prueba, ese domingo, fue el 8 de noviembre y di positivo”, comentó la intérprete de éxitos como “Conga” y “Mi tierra”.

Gloria Estefan platica que fue a partir de ese momento que decidió encerrarse en el segundo piso de su casa y no dejó que nadie subiera durante dos semanas, que es la cuarentena recomendada para evitar el tiempo de contagio con los pacientes.

“Tuve la suerte de que los únicos síntomas que presenté fueron la pérdida del olfato y el gusto y un poco de tos. No puedo decir que me sentí mal porque cuido mucho mi sistema inmunológico; desde hace años tomo un extra de vitamina D3, Zinc, mis vitaminas, vitamina C”.

Para finalizar su video, Estefan dijo que este Día de Acción de Gracias tuvo mucho que agradecer pues su familia tiene salud, además que la semana pasado se realizó dos pruebas de detección de covid y ambas resultaron ya negativas.