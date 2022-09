Gisele Bündchen confiesa reclamo que hizo a Tom Brady antes de su crisis de pareja

Ciudad de México.- Gisele Bündchen se expresó sobre las preocupaciones que le genera la carrera de Tom Brady en la NFL, mientras que las especulaciones de una crisis matrimonial siguen al acecho.

“Este es un deporte muy violento, y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, expresa la brasileña de 42 años a la revista Elle en su portada.

De igual forma, Gisele quien tiene dos hijos con el deportista, señaló que la situación es una tema recurrente entre ellos.

Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. En última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para ellos. Él también necesita seguir su alegría”

Manifestó.

¿Buena esposa?

De igual forma, la modelo señaló que hizo un buen trabajo criando a Jack, hijo de Brady con Bridget Moynahan, además de expresar que sacrificó parte de su vida para apoyar a Tom.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido. Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, dijo la empresaria.

Aunque en la entrevista que sucedió antes de que Page Six diera la noticia sobre la pelea entre la pareja, la publicación mostró que intentaron volver a acercarse a Gisele, pero ella se negó a hablar al respecto.

Como se recordará, a principios de este mes se informó que Gisele discutió con Brady sobre su decisión de no alejarse del campo. “Habían acordado que se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión”, dijo una fuente sobre su “problema” matrimonial al portal.