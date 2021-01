Giovanni Medina pide en Instagram tomar acción para ayudar a David Antolín.

CIUDAD DE MÉXICO.- Giovanni Medina es un empresario originario de la Ciudad de México, que con apenas 31 años de edad se ha desempeñado en diversos negocios, además de sostener amistad con personas no sólo de los espectáculos, sino también de la política.

En los últimos meses ha sido más nombrado en los medios de comunicación, por el proceso jurídico que mantiene para conseguir la patria potestad de su hijo Emmanuel, fruto de su relación con la cantante y actriz Ninel Conde.

Pero esta semana ha sido diferente, el empresario ha llamado la atención de sus seguidores en redes sociales, al alzar la voz para lograr ayudar de alguna manera a David Antolín.

Antolín es un joven de 17 años que se encuentra internado a causa de un padecimiento de fibrosis quística pulmonar, por lo que requiere de apoyo inmediato para poder solventar un trasplante de pulmones.

El regiomontano ha llamado la atención en redes sociales luego de subir un video en su cuarto de hospital, pidiendo la ayuda de la comunidad para poder costear su tratamiento, así como el trasplante pulmonar el cual tiene un costo de 10 millones de pesos.

Giovanni pide apoyo de sus seguidores

Fue a través de su perfil de Instagram donde Giovanni Medina comparte el clip publicado por Antolín, pidiendo a sus seguidores tomar acción ante la situación, no solo compartiendo la información, sino donando para la causa.

"Herman@s tod@s, este vídeo me partió el Corazón profundamente pero me activó las manos, me pone en acción. Hoy pido el apoyo de todas y de todos para este héroe. No solo apoyemos compartiendo este video, DONEMOS, hagamos posible su petición y que siga viviendo", escribió junto al clip el empresario.

"No pases por favor de este video, sin hacer algo, dona lo que puedas, lo que tengas, estas acciones nos marcan como personas y como sociedad", comentó Medina.

"Somos una nación grandemente bendecida, salgamos adelante de la mano, unidos y definitivamente NO PODEMOS SER OMIS@S ante la súplica de #DavidAntolin

donen en los datos publicados en la cuenta @pulmonesparaantolin

En lo personal haré lo propio y mañana mismo estaré aportando a medida de mis posibilidades porque SI EL LUCHA, YO VOY A LUCHAR CON EL... y tú?..", concluyó Giovanni.

Una madre pide ayuda

Jazmín Guzmán madre del menor platicó para ABC Noticias el proceso que han tenido que pasar desde que nació David Antolín así como las dificultades que se han presentado en los últimos días debido a una recaída en su estado de salud.

La madre del joven señala que en estos momentos el tiempo es un factor que juega en contra de la salud de su hijo al cual necesitan estabilizar para poder iniciar un proceso y ponerlo en la lista de espera para llevar a cabo el trasplante pulmonar.

Tan solo en este proceso para poder prepararlo, la familia tendrá que disponer de al menos 300 mil pesos de manera inmediata para que el joven se encuentre en condiciones necesarias para poder ser candidato a recibir el trasplante.

"Yo les pido de favor que sigan difundiendo, apoyando a mi hijo, yo sé que esta situación nos ha afectado a muchos, yo sé que no es el momento pero como lo dijo mi hijo, estoy luchando por mi vida y voy a seguir haciéndolo hasta que Dios quiera", expresó la madre de Antolín.

Las opciones con las que cuenta la familia al momento es tratar de que Antolín ingrese a la lista de espera ya con un anticipo para poder esperar el órgano sin embargo, para poder separar ese lugar se requiere que la familia pueda costear al menos 4 millones de pesos.

El tiempo se agota para el joven regiomontano, por lo que tanto él como su familia rezan por un milagro para poder reunir los poco más de 10 millones de pesos y salvar la vida de Antolín.

Si usted busca como apoyar a Antolín y a su familia para poder costear su tratamiento y el trasplante puede ponerse en contacto a través de su página de Facebook Pulmones para Antolin, la familia pone a su disposición la siguiente información: Afirme Nombre: David Antolín Morin Guzmán No. De Tarjeta: 5359430900303087 #CTA: 813839539. CLABE INT: 062580008138395396