Giovanni Medina pide a Ninel que deje de hacer denuncias falsas

CIUDAD DE MÉXICO.- Giovanni Medina rompió el silencio sobre las acusaciones de Ninel Conde de violencia intrafamiliar, y su lucha por mantener la custodia del hijo de ambos, Emmanuel.

Hace unos momentos, el empresario y la actriz salieron de una audiencia en la que el juez a cargo determinó que no existen suficientes pruebas para iniciar un juicio.

Por esta razón, Giovanni aprovechó las cámaras de “Ventaneando” y pidió al “Bombón Asesino” que dejara de hacer denuncias falsas, pues recordó que él no ha sido el único de sus ex parejas con quien ha sostenido pleitos legales.

Hay que recordar que a sus tres anteriores parejas (Ari Telch, José Manuel Figueroa y Juan Zepeda) las denunció también por violencia psicológica y —a José Manuel y Juan— por violencia física. Es un modus operandi, y es un arma muy peligrosa, porque no está bien acusar a alguien de algo que no hizo”, dijo Giovanni.

Destacó que la madre de su hijo Emmanuel está aprovechándose del feminismo y la lucha contra la violencia hacia la mujer para realizar este tipo de acusaciones a su conveniencia.

“El hacer mal uso de estas luchas (el feminismo) deslegitima a las verdaderas víctimas, entonces es peligroso (…) a mí me gustaría que le preguntaran a la gente, a las mujeres en particular, si se sienten representadas por Ninel o no”, expresó.

Giovanni detalló que en la audiencia se defendió con pruebas, testigos y demás con los que desacreditó el video que se difundió en redes donde Ninel aparece con golpes en el rostro, hechos supuestamente por él.

“Llegó únicamente con su dicho, no había sustento, ni una sola prueba, no estoy exagerando. No tenia una sola prueba, desacreditamos ampliamente, entre otras cosas, con un video de circuito cerrado en el que se aprecia todos los supuestos que daba la mamá de mi hijo, y ahí quedaron más que demostrados que no fueron ni remotamente cierto. De igual manera, testigos presenciales que estuvieron el día de los hechos; en sí, fueron 10 pruebas distintas por las cuales determinó que no existe ningún tipo de delito que llevar a proceso”, comentó.

Giovanni contó que la última vez que abrió la puerta de su casa a Ninel Conde para convivir con su hijo Emmanuel, ésta aprovechó para inventar las acusaciones de violencia psicoemocional.

“Hicimos un asado en el jardín de la casa y convivimos tres horas ahí hasta que ella se fue, la tratamos lo mejor posible, pero a raíz de ese acceso inventó una historia terrible, mal aconsejada por sus representantes legales que gracias a Dios pude desacreditar entre otras cosas con los videos de circuito cerrado en mi casa”, expresó.

El empresario espera que su ex esposa pueda tener una convivencia sana con su ex por el bien de su hijo de seis años; sin embargo, no lo cree posible debido al esposo de ésta, Larry Ramos, ya que es investigado en tres países diferentes.

“Eventualmente, si ella logra una relación sana, se podrá hacer un régimen de convivencia, pero cuándo hacerlo si su esposo esta investigado en tres países y por delitos tan graves y el mismo riesgo que admitieron los medios de comunicación, lo admitieron las autoridades”, concluyó.