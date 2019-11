Giovanni Medina defiende a Ninel Conde de las fuertes críticas

MÉXICO.- Diego Di Marco, conductor de la sección ‘Fit Police’, lanzó fuertes críticas a Ninel Conde durante su intervención en el programa Hoy. A lo largo de su participación, Di Marco afirmó que la cantante está muy operada.

“Ella solita se mete en este problema... se ve muy delgada, pero se ve muy operada, muy operada, de la gente más operada de México, hasta la ‘Gomita’, que tu dijiste ‘Gomota’ está muy operada. Yo creo que se retocó algo, mira ahí haciéndose inyecciones”.

Incluso llevó su crítica más allá y la llamó “Reina Inventada”. “Haber no sé, Ninel, terroncito de plástico y azúcar con silicón, ¿cómo le llamamos?, yo creo que ya deja de operarte, que eres guapísima, entonces… ¿es la reina... es la ‘Reina de inventada?, ya no fake, es inventada, ya te operes más… has ejercicio”.

Y, por último, remató: “La grasa que se la pasa de un lugar a otro no te da salud y ella tiene grasa pasada de lado al lado y esta flacidita. Es inventada, no le puse fake, es inventada, entonces Ninel, ‘Gomita’ ustedes son los números uno fake e inventadas del Fit Police”.

Ante estas fuertes críticas, Giovanni Medina retomó sus redes sociales y, en una carta abierta dirigida a la empresa Televisa, reveló su descontento.

“Por este conducto manifiesto mi desacuerdo ante lo que se trasmite en el programa HOY como la sección “Fit Police” conducido por una persona que responde al nombre de “Diego Di Marco”. En dicha sección de su programa se discrimina, se violenta y se expone el cuerpo, la dignidad y la autoestima de diferentes mujeres de manera pública, despectiva y peyorativamente…”

En otra parte de su texto, Medina expresa lo que él considera violencia contra los cuerpos de las mujeres. “Se violentan los cuerpos femeninos exhibiéndolos públicamente, realizando afirmaciones no sustentadas sobre supuestos procedimientos quirúrgicos lastimando así el honor, la autoestima y la libertad de las mujeres de manejar su cuerpo e imagen pública a libre criterio”.

Para la finalizar, la aún pareja del “Bombón Asesino”, comentó: “Hago un exhorto a reconsiderar sobre la transmisión de este tipo de contenidos, que en nada abonan al ambiente de violencia y sobre todo suman un factor nocivo en el combate contra la violencia hacia la mujer que todos queremos erradicar de este país”.

Hasta el momento ni la producción de la emisión ni el conductor se han manifestado al respecto de esta queja del padre del hijo menor de Ninel Conde.